أخبار مصر | نقيب المحامين يحيل موظفة للنيابة العامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يحيل موظفة للنيابة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر نقيب المحامين رجائي عطية، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته المدعوة هانم السيد عدد 39 حالة من الزوال بلا ملفات، إضافة إلى إلغاء تفعيل تلك الحالات.
وقال "عطية" في قرار صادر عنه اليوم الأربعاء إنه بناء على ما تبلغ من الأستاذ طلعت البدري بأن هناك حالات تفعيل من الزوال 2016 لا توجد لها ملفات، وبأنه بالبحث تبين أن جميع الحالات قامت بها الموظفة هانم السيد علي.
وأوضح رجائي عطية أنه بناء على قراره أمس 19/5/2020 بوقف المذكورة فورًا عن العمل، وإجراء تحقيق بمعرفة الأستاذ محمود الداخلي عضو مجلس النقابة، والأستاذ طلعت البدري، وإفادتنا عاجلًا بالنتيجة.
وأكد أنه إذ استبان من التحقيق الذي تم، أن المذكورة قد فعلت فعلا وبلا ملفات عدد 39 حالة من الزوال، مبينة جميعها بالكشف المرفق وكلها بتفعيل المدعوة هانم السيد علي، متابعا "قررنا إلغاء جميع حالات التفعيل المبينة بالكشف المرفق المبين به الأسماء وأرقام القيد، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته المدعوة هانم السيد علي بما في ذلك التحقيق عن مدى مسئولية أصحاب هذا التفعيل ومدى علاقتهم بالمذكورة التي أسفرت عن هذه المخالفات الجسيمة، تكليف الأستاذ محمود الداخلي والأستاذ طلعت البدري بكتابة البلاغ إلى النيابة العامة بما تقدم ونفاد.
اقرأ أيضا.. 720 إصابة جديدة بـ"كورونا"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.
وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.