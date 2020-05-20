أخبار مصر | نقيب المحامين يحيل موظفة للنيابة العامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يحيل موظفة للنيابة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته المدعوة هانم السيد عدد 39 حالة من الزوال بلا ملفات، إضافة إلى إلغاء تفعيل تلك الحالات.

وقال "عطية" في قرار صادر عنه اليوم الأربعاء إنه بناء على ما تبلغ من الأستاذ طلعت البدري بأن هناك حالات تفعيل من الزوال 2016 لا توجد لها ملفات، وبأنه بالبحث تبين أن جميع الحالات قامت بها الموظفة هانم السيد علي.

وأوضح رجائي عطية أنه بناء على قراره أمس 19/5/2020 بوقف المذكورة فورًا عن العمل، وإجراء تحقيق بمعرفة الأستاذ محمود الداخلي عضو مجلس النقابة، والأستاذ طلعت البدري، وإفادتنا عاجلًا بالنتيجة.

وأكد أنه إذ استبان من التحقيق الذي تم، أن المذكورة قد فعلت فعلا وبلا ملفات عدد 39 حالة من الزوال، مبينة جميعها بالكشف المرفق وكلها بتفعيل المدعوة هانم السيد علي، متابعا "قررنا إلغاء جميع حالات التفعيل المبينة بالكشف المرفق المبين به الأسماء وأرقام القيد، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته المدعوة هانم السيد علي بما في ذلك التحقيق عن مدى مسئولية أصحاب هذا التفعيل ومدى علاقتهم بالمذكورة التي أسفرت عن هذه المخالفات الجسيمة، تكليف الأستاذ محمود الداخلي والأستاذ طلعت البدري بكتابة البلاغ إلى النيابة العامة بما تقدم ونفاد.