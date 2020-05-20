أخبار مصر | "اتجاهات التسويق التراثي".. محاضرة أونلاين تطلقها السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "اتجاهات التسويق التراثي".. محاضرة أونلاين تطلقها السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الإدارة المركزية للتدريب والجرافيك محاضرة غدًا الخميس، بعنوان "إتجاهات التسويق التراثي: تسويق المتاحف وأساليب وطرق بناء وجذب الجمهور"، من خلال البث المباشر على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وذلك في إطار استمرار لجهود وزارة السياحة والآثار لربط مختلف فئات الجمهور بالمتاحف والمواقع الأثرية وتنمية الكوادر البشرية لديها.

وقالت راندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن المحاضرة يلقيها كريم أشرف مدير التسويق بقطاع المتاحف بالوزارة، ً وسوف تتناول مفهوم ومبادئ علم التسويق، كما سيتم استعراض عام لإتجاهات التسويق التراثي، وأساسيات تسويق المتاحف بشكل إحترافي وأحدث أساليب وطرق بناء وجذب الجمهور ضمانا لتحقيق عنصر الإستدامة بالمتاحف.

ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصه بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من خلال هذا الرابط .

وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها المجلس الأعلى للآثار في العديد من المتاحف الأثرية من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.