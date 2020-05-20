أخبار مصر | وزيرا السياحة والكهرباء يبحثان تأجيل سداد مديونيات الفنادق على الاستهلاك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرا السياحة والكهرباء يبحثان تأجيل سداد مديونيات الفنادق على الاستهلاك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الأستاذ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتأجيل سداد المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء للمنشآت السياحية والفندقية على خلفية أزمة الكورونا، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر ٢٠٢٠.

شهد اللقاء أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

720 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

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وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

659 حالة وفاة

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.