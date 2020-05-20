أخبار مصر | محافظ القاهرة يشدد على إلزام السائقين بارتداء الكمامات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشدد على إلزام السائقين بارتداء الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والاحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، استعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية.

ويأتي ذلك تفعيلًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات واستمرار، غلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن وكافة الأسواق العشوائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية .

كما شدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأوتوبيسات، وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، مع التأكيد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالإسراع في التصالح بمخالفات البناء

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وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم مناقشة المشكلات التى تعترض اللجان الفحص العقارى المختصة بتنفيذ اجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن اللجان المشكلة للتقييم العقاري، ستتولى إعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التي يتم التصالح عليها، للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح، وتخفيفا للأعباء المالية نظرا للظروف التي تشهدها البلاد في ظل وباء كورونا.

وأشار إلى أنه جار إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التي جرى التصالح عليها، وعقد اجتماع أسبوعي مع اللجان المشكلة للبت الفني لملفات التصالح وتقارير السلامة الإنشائية للمباني.

ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، إلى الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات ضدهم.