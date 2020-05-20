أخبار مصر | القوى العاملة: حل مشكلة مصريتان بالسعودية ومساعدتهن للعودة للوطن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: حل مشكلة مصريتان بالسعودية ومساعدتهن للعودة للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى مساعدة مواطنتين مصريتين فى مغادرة المملكة عقب احتدام الخلاف بينهما وبين كفيلهم الذي كانا يعملن لديها، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة كل من المواطنة "سناء.ع .ع. أ" وشقيقتها المواطنة "سناء .ع .ع. أ" مع كفيلهما.

وأضاف سعد الدين، أنه بالتواصل مع الدكتور المستشار العمالي بالسفارة بالرياض أحمد رجائي للوقوف على أخر تطورات الموقف أفاد أنه بالتواصل مع الكفلين أبديا تعاونا فى حل المشكلة، واستخراج تأشيرة خروج نهائي لهما وتم حجز الطيران لهما وغادرا المملكة عائدتين إلى أرض الوطن.

وقدما رسالة شكر للوزير ومكتب التمثيل العمالي بالرياض علي إنهاء مشكلتهما وعودتهما لمصر . القوي العاملة : مصري يحصل على 33 ألف جنيه مستحقاته ومنحة خروج وعودة لدي كفيله بالسعودية Advertisements وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية بين العامل المصري "ب.أ" وكفيله "عوضه.ع.أ.ش" بالمملكة بصرف مستحقاته البالغ إجمالها8000 ريال سعودي ، أى ما يوازى 33 ألفا و600جنيه مصرى.

ولفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إلي أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العامل المصري "ب.أ" مع كفيله "عوضه.ع.أ.ش" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال: إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرزاق أحمد ، أشار إلي أن العامل المصري "ب.أ" يعمل لدي كفيله في تربيه مواشى فى محافظه بيشة، وأصيب بكسر فى الحوض والرجل اليمنى وفور وروود الشكوى للمكتب العمالي تم إعلام السفير بها، حيث أن المواطن بالمستشفى بالعناية المركزة تم ارسال الشكوى على الفور لسعادة السفير للوقوف.