أخبار مصر | القنصلية المصرية بميلانو تطلق موقعا إلكترونيا للمصريين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر القنصلية المصرية بميلانو تطلق موقعا إلكترونيا للمصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه بالمكاتب العمالية للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار فيه إلي أن القنصلية المصرية بميلانو أطلقت موقعا الكترونيا للمصريين، بحيث تتم جميع التعاملات بميعاد مسبق، تفاديا للزحام المتوقع بكثافة للعمالة المصرية غير القانونية التي ستقوم بتصويب أوضاعها في إطار المرسوم الصادر بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين والمقيمين بشكل غير قانوني، وذلك في مهن عمال الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الاسماك وخدم المنازل، خلال الفترة المقررة اعتبارا من أول يونيو إلي 15 يوليو المقبل.

وكان وزير القوي العاملة قد وجه الملحق العمالي بميلانو، بإعداد مرصد يومي بشأن حالات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة وتصنيفاتها من حيث المهن المشار إليها، وموافاة الوزارة بهذا المرصد بشكل يومي خلال فترة تصويب الأوضاع المقررة. القوي العاملة : مصري يحصل على 33 ألف جنيه مستحقاته ومنحة خروج وعودة لدي كفيله بالسعودية Advertisements وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية بين العامل المصري "ب.أ" وكفيله "عوضه.ع.أ.ش" بالمملكة بصرف مستحقاته البالغ إجمالها8000 ريال سعودي ، أى ما يوازى 33 ألفا و600جنيه مصرى.

ولفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إلي أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العامل المصري "ب.أ" مع كفيله "عوضه.ع.أ.ش" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال: إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أشار إلي أن العامل المصري "ب.أ" يعمل لدي كفيله في تربيه مواشى فى محافظه بيشة، وأصيب بكسر فى الحوض والرجل اليمنى وفور وروود الشكوى للمكتب العمالي تم إعلام السفير بها، حيث أن المواطن بالمستشفى بالعناية المركزة تم ارسال الشكوى على الفور لسعادة السفير للوقوف.