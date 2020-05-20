أخبار مصر | نقيب المحامين يترأس لجنة "كورونا".. واقتراحات بتجهيز حجر صحي خاص بالأعضاء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يترأس لجنة "كورونا".. واقتراحات بتجهيز حجر صحي خاص بالأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه نادى بمبدأ جماعية القيادية وحريص على تنفيذه، ويهتم بكل صغيرة وكبيرة تخص النقابة، ويبذل ما يستطيع لرعاية المحاماة والمحامين، ولكنه لا يستطيع أن يقوم وحده بكل العمل، وأنه في حاجة لمشاركة جميع المحامين.

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نقيب المحامين، أن المحامي إبراهيم سعودي وضع متطوعا تصورًا متكاملًا لإدارة الأزمة الراهنة، وستناقشه اللجنة لإقرار الخطوات اللازمة، مؤكدا: "احتاج إلى جهد كافة المحامين وأفكارهم البناءة، واللجنة مفتوحة لكل من يريد التطوع ".

وكشف "عطية"، عن تخصيصه خط تليفوني للجنة، مضيفا: "أنتم أصحاب الاختصاص الأصيل في وضع الخطة وإجراءات التصدي والحجر والعلاج".

وأشار نقيب المحامين، إلى أن عضو مجلس النقابة ماجد حنا، والمحامي هاني دردير، اقترحا تخصيص نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر كحجر صحي للمحامين، فوافق على المقترح، وأبدت فرعية جنوب الجيزة موافقتها، وتواصل المحامي ثروت بخيت عضو مجلس النواب مع الوزارة وقررت بعدم ملائمة المكان.

واستطرد: "هناك اقتراحات بتخصيص عمارات النقابة بمدينة رأس البر، وعمارات النقابة بالساحل الشمالي، وشاليهات النقابة بعجيبة في محافظة مرسى مطروح، وسنتواصل مع نقباء النقابات الفرعية التابعة لهم، وعقب موافقتهم سنتواصل مع وزارة الصحة لتجهيزها واستخدامها كحجر صحي للمحامين المصابين بفيروس كورونا المستجد".

هذا وكان أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتابع عطية خلال نص القرار، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه، قررنا: