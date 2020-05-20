أخبار مصر | التضامن: قواعد استهداف مشتركة ومتكاملة بين الحكومة والمجتمع المدني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: قواعد استهداف مشتركة ومتكاملة بين الحكومة والمجتمع المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة التضامن الإجتماعي، في وضع قواعد موحدة ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية بحيث يتم تحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدي سواء من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة متمثله في برامج الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الإجتماعي أو المساعدات الإجتماعية والموسمية والطارئة والمساعدات العينية والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، إلي جانب المستفيدين من أنشطة جمعيات التمكين الإقتصادي والإقراض متناهي الصغر، في إطار ضبط آليات التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعميق التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ عمليات الربط الشبكي مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبناء قواعد بيانات فاعلة ومتكاملة لمستفيدي الدعم النقدي لتحقيق أعلي معدلات الحوكمه للموارد المتاحة.

وأكدت القباج أن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الإجتماعية وتحسين مستوى الإستهداف.

وأضافت القباج أن هناك تنسيق واسع وتعاون متزايد مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والالكتروني من خلال قواعد البيانات وتقوم وزارة التضامن بالتحقق الميداني من خلال الباحثين الميدانين.مما ادي الي تحسين جودة البيانات وترشيد كبير في الموارد.

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وأوضحت القباج أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ النماذج الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية استعدادًا لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي فور صدورها وهو ما سيضمن تحديث قواعد البيانات المتضمنة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمستفيدين منها ونطاق عملها جغرافيًا.

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