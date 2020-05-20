أخبار مصر | "المهن الطبية" يطالب السيسي بتخصيص مستشفيات عزل للأطقم الطبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "المهن الطبية" يطالب السيسي بتخصيص مستشفيات عزل للأطقم الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب اتحاد المهن الطبية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مستشفيات عزل للأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا نظرًا للمجهودات العظيمة التي تقوم بها الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية في مواجهة فيروس كورونا فهم خط الدفاع الأول للمواجهة من أجل صحة المواطن المصري والتخفيف عنه.

لذا خاطب مجلس اتحاد المهن الطبية عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكذلك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ووزارة الصحة وجميع الجهات المعنية – بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذي يقومون به.

وطالب المجلس بسرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط المواجهة وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأي إصابة والعمل على علاجها، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبي.

وجاءت المخاطبة كالتالى:

فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس جمهورية مصر العربية

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تحية طيبة وبعد،،

بداية يتقدم مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لفخامتكم بخالص التحية والتقدير على ما تقومون به من مجهودات كبيرة في ظل هذه الظروف التى تمر بها بلدنا مصر الحبيبة ويتمنى لفخامتكم دوام التوفيق لما فيه صالح الوطن والمواطن المصري.

ومــن هــذا المنطلق وما تمــر به البــلاد والسـادة الأطــباء من أخطار مواجهة فيروس covid19 ونظرا لوجود أعضاء المهن الطبية في الصفوف الأولي لمواجهة هذا الفيروس والتزايد المستمر في إصابات الفريق الطبي فإننا نحيط فخامتكم بأن مجلس الاتحاد في جلسته المنعقدة بتاريخ 1852020م قد أصدر بيان لاتخاذ إجراءات استثنائية لمساعدة أعضائنا والفريق الطبي على مستوى أنحاء مصر وصيغته كالأتي:

يشيد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بالمجهودات العظيمة التي تقوم بها الأطقم الطبية على مستوى جمهورية مصر العربية في مواجهة هذا الفيروس حيث أنهم هم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس وما يقومون به من تضحيات كبيرة من أجل صحة المواطن المصري والتخفيف عنه.

كذلك يناشد مجلس الاتحاد وزارة الصحة والجهات المعنية بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذي يقومون به.

التأكيد على سرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط المواجهة وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأي إصابة والعمل على علاجها قبل فوات الأوان حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبي.

لابد من قيام جميع الجهات المعنية بتوفير سبل الرعاية اللازمة لجميع أعضاء الفريق الطبي على مستوى الجمهورية حفاظًا عليهم حتى يتسنى لهم القيام بدورهم المهني المنوط بهم على أكمل وجه.