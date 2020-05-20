أخبار مصر | "بيتي" تشارك في قوافل إفطار 100 ألف أسرة مصرية بـ8 محافظات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "بيتي" تشارك في قوافل إفطار 100 ألف أسرة مصرية بـ8 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمرو سالم: نستهدف تحسين حياة الأفراد ونسعى لترسيخ مبادئ التكاتف المجتمعي

انطلاقا من دورها الرائد في خدمة وتنمية المجتمع، وتأكيدا على استمرارها في دعم كافة الجهود الهادفة للتخفيف من أعباء الأسر الأكثر احتياجا، أعلنت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الغذائي "بيتي" عن مشاركتها في قوافل إفطار الصائم التي تنظمها مؤسسة "مصر الخير" وذلك بحجم تبرعات يصل إلى 3.5 مليون جنيه يتم تقديمها في صورة منتجات غذائية وألبان وعصائر من منتجات الشركة، تصل إلى 1,030,515 عبوة.

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وأوضح عمرو سالم الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة "بيتي" أن القافلة، سيتم إطلاقها مباشرة لتغطية الأيام المتبقية من شهر رمضان، حيث تستفيد منها 100ألف أسرة يمثلون حوالي 500 ألف شخص في 8 محافظات مصرية منها القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، الإسماعيلية، الدخيلة، بني سويف، والغربية.

وأكد سالم على أهمية ترسيخ معنى التكافل والتكاتف الحقيقي، بين أفراد ومؤسسات المجتمع، خاصة في ظل التداعيات السلبية لانتشار فيروس COVID-19 وتأثيراتها الصحية والاقتصادية، موضحا أن "بيتي" كانت وستظل دائما داعمة لكافة الجهود التي تستهدف التخفيف عن الأسر الأشد احتياجا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المساعدات ووصولها لأكبر عدد من المستحقين، كما إنها ستظل دائما تسعى لتقديم كل ما يمكن أن يساعد في تحسين حياة الأفراد وتنمية وتطوير المجتمع.

وأطلقت "بيتي"، الشهر الماضي، مبادرة لدعم متطلبات القطاع الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم منتجات الشركة لجميع المرضى والأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات العزل الصحي "العجمي المركزي بالإسكندرية، النجيله المركزي، طوارئ أبو خليفة، أسوان التخصصي، مستشفى 15 مايو التخصصي، وإسنا التخصصي"، ولا تزال هذه المبادرة مستمرة حتى الآن.