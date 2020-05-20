أخبار مصر | سياحة البرلمان تشيد بأعمال تطوير ميدان التحرير

وقال " صدقي" في بيان له اصدره اليوم الأربعاء، إن تركيب وإعادة ترميم مسلة الملك "رمسيس الثاني"، والتي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، لميدان التحرير والتي يبلغ ارتفاعها 19 مترًا ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنًا وتصور الملك "رمسيس الثاني"، واقفًا أمام أحد المعبودات بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له ستكون واحدة من أهم المعالم الاثرية والسياحية داخل ميدان التحرير ومعها أيضًا الكباش الأربعة الفرعونية التى سيتم وضعها على القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك "رمسيس الثاني" وذلك لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية على الميدان.

كما أشاد رئيس سياحة النواب، بإزالة التشوهـات البصرية ولا سيما الإعلانات التى كانت تعلو واجهـات جميع العمارات والانتهاء من دهـان وترميم واجهات العمارات بما يتناسب مع القيمة التاريخية للقاهرة الخديوية وتوفير أعداد مناسبة من الجلسات والكراسى فى جميع أنحاء الميـدان بما يتناسب مع حجم الحركـة به ومناطق التواجـد، إضافة إلي تصميم نافورة بثلاثة مستويات فى قلب الميدان وحول المسلة لتكون بمثابة عنصر احتفالى يضفى مظهرًا جماليًا على الميدان موجها التحية لجميع الشركات المصرية الوطنية التى ساهمت فى عمليات التطوير والتحديث لميدان التحرير.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير، ورافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

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واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد أعمال التطوير التي شهدها المتحف المصرى بالتحرير، والتى تضمنت رفع كفاءة الحديقة والنافورة المقامة بمقدمة المتحف، وكذا أعمال الاضاءة التي تم تنفيذها لواجهات المتحف، وشملت أسواره الخارجية والحديقة الخاصة به، وتمت الإشارة إلى أن تلك الاعمال تمت بالتعاون مع وزارة قطاع الاعمال العام.

وترجل رئيس الوزراء بعد ذلك بأرجاء ميدان التحرير، لمراجعة أعمال التطوير التي شهدها الميدان في صورتها النهائية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال ما تم تنفيذه من أعمال إلى إبراز ما تمتلكه حضارة مصر العريقة من كنوز فريدة، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الوصول بالميدان إلى أبهى صورة له، وتجميل الميدان، ليكون مزارًا جديدًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة، كما تابع ما تم تنفيذه من أعمال الاضاءة لكافة المبانى المطلة على الميدان، مشددًا على ضرورة وجود شركة متخصصة لصيانة كافة اعمال التطوير التي تم تنفيذها في أرجاء الميدان، بما يضمن الحفاظ عليها، واستمرار ظهوره في أبهى صوره.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول ما تم من أعمال لتطوير ميدان التحرير، حيث أشار وزير السياحة والآثار، إلى أن مشروع التطوير تضمن تركيب وإعادة ترميم مسلة الملك «رمسيس الثاني»، والتى تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، حيث كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، وبلغ ارتفاعها مكتملا بعد تجميعها حوالي 19 مترًا، ووصل وزنها إلى حوالي 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك «رمسيس الثاني»، واقفًا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.