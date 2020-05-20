أخبار مصر | برلماني يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تسريح الشركات للعمالة بسبب كورونا

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه جميع الشركات التى قامت بتسريح العمالة التى كانت لديها بسبب فيروس كورونا.

وتساءل "حساسين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: أن هناك الآلاف من العاملين لدى العديد من شركات القطاع الخاص تم تسريحهم من أعمالهم بعد توقف العمل بسبب فيروس كورونا داخل شركاتهم، مطالبا من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لإعادة العمال اإلي العمل داخل شركات القطاع الخاص فى ظل الاتجاه إلى عودة العمل والانتاج بجميع القطاعات بالدولة مع اتخاذ جميع.الاحتياطيات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

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وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

659 حالة وفاة



وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.