أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تأجيل تحصيل مصروفات العام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن تأجيل تحصيل مصروفات العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، بشأن مطالبة بعض المدارس الخاصة أولياء الأمور بتحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد، خاصة فى ظل الأوضاع الجارية ولا يعلم احد موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، مما يستوجب أن يكون هناك تروى فى هذه المسألة، وضرورة تشديد الرقابة من قبل الوزارة حتى لا يتم استغلال أولياء الأمور وأهمية الالتزام بتعليمات الوزارة والقرارات الخاصة بالمصروفات الدراسية.

وأوضح، في بيان له اليوم الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الكثير من المواطنين، وبالتالى يجب ان يكون هناك تأنى فيما يخص مصروفات العام الدراسى الجديد الذى لا يعلم أحد موعده حتى الآن أو الكيفية التى ستعود الدراسة بها، او أيا من التفاصيل، وتحصيل المصروفات خلال هذه الفترة يمثل إرهاق على كاهل أولياء الأمور.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الرتبية والتعليم بمزيد من الرقابة على المدارس الخاصة، لمنع استغلال بعضها لأولياء الأمور، مقترحا أن يتم تحصيل المصروفات من خلال حساب بنكي يتم إيداع المصروفات من خلاله، وذلك وفقا لما تقرره الوزارة حتى لا يكون هناك تلاعب فى زيادة هذه المصروفات بعيدا عن رقابة الوزارة، مؤكدا أن المنظومة التعليمية تشهد اهتمام كبير ولابد أن يطال هذا الاهتمام كافة ما هو متعلق بالمنظومة.

وشدد، على ضرورة عقد اجتماع موسع بلجنة التعليم للوقوف على المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل، على أن يكون هناك ممثلين عن المدارس الخاصة وأولياء الأمور والوزارة، والتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.