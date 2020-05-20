أخبار مصر | اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتبرع لمصر بمعدات وقائية وأدوات (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتبرع لمصر بمعدات وقائية وأدوات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم الهلال الأحمر المصرى تبرع من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمعدات وقاية وأدوات فرق الإغاثة والتدخل في الأزمات.

وأشادت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الأحمر المصري، وفقا لبيان صحفي، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وثمنت قيام اللجنة الدولية بالتبرع بمعدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية الحيوية للهلال الأحمر المصرى بقيمة تتجاوز مليون جنيه بهدف دعم مجهوداته فى الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقررت القباج توجيه تبرع اللجنه الدولية للصليب الأحمر؛ لدعم المنشآت الطبية في شمال سيناء، وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة.

من جانبه قال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن هذا التبرع يعكس عمق التعاون مع الجنة الدولية، قائلا "نود أن نشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذا التبرع المهم الذي يأتي في إطار شراكتنا المثمرة، والذي سيدعم جهود الهلال الأحمر المصري في هذا الظرف الإستثنائي".

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ويشكل كلًا من اللجنة الدولية والهلال الأحمر المصري جزء من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، والتي تعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية خاصة أثناء حالات الطوارئ.

وفي هذا السياق، قال رونالد أوفترينجر، رئيس بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة: "منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، كانت اللجنة الدولية على اتصال وثيق مع الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم وإسداء المشورة وتدريب الموظفين والمتطوعين في ضوء الدور المهم للهلال الأحمر المصري في الاستجابة الوطنية لمواجهة الجائحة".

وتعمل كل من اللجنة الدولية والهلال الأحمر المصري وفقًا لمبادئ الحركة، لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أوالعرق، بهدف حماية حياة الإنسان وكرامته.

ونفذ الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع اللجنة الدولية، ثلاث عمليات توزيع للمساعدات شملت آلاف الأسر في شمال سيناء، للتخفيف من حدة الآثار التي خلفتها الأحداث التي وقعت في شمال سيناء على الأسر المتضررة.

كما تعمل اللجنة الدولية في أكثر من 90 دولة حول العالم، بما في ذلك مصر حيث تعمل بها منذ أكثر من قرن من الزمان، واللجنة الدولية منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة.