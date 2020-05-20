مصر | 18 يوليو.. أولي جلسات محاكمة رامز جلال أمام جنح العجوزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر 18 يوليو.. أولي جلسات محاكمة رامز جلال أمام جنح العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة جنح العجوزة 18 يوليو المقبل كأولي جلسات محاكمة كل من مالك قناة ام بي سي وليد الإبراهيم والفنان رامز جلال في الدعوي المقامة ضدهم من المحامي بالنقض صلاح بخيت بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهما عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.

وقالت الدعوي إنه بدائرة قسم العجوزة قام المتهمان بالإعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.