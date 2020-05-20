مصر | 18 يوليو.. أولي جلسات محاكمة رامز جلال أمام جنح العجوزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر 18 يوليو.. أولي جلسات محاكمة رامز جلال أمام جنح العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حددت محكمة جنح العجوزة 18 يوليو المقبل كأولي جلسات محاكمة كل من مالك قناة ام بي سي وليد الإبراهيم والفنان رامز جلال في الدعوي المقامة ضدهم من المحامي بالنقض صلاح بخيت بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهما عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.
وقالت الدعوي إنه بدائرة قسم العجوزة قام المتهمان بالإعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.
حيث أن الطالبة تملك فكرة البرنامج وتواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير اعماله ومدير البرنامج للتعاون معها وأخذ فكرتها المسجلة والمحمية وفقا لقانون الملكية الفكرية وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة.
وفي أوراق الجنحة أن المتهمان اعتقدا ان الفتاة صاحبة الفكرة صيد سهل وانها لم تقم بتسجيل فكرتها المكتوبة واستغلوا سعيها لكسب فرصة المشاركة في العمل الفني وأوهموها بأنهم في طور اختيار فكرة العمل من بين أفكار عديدة مكتوبة ومقدمة من المتسابقين على نيل تلك الفرصة، ليقوموا بالإعتداء على حقها في المصنف المذكور.
وقال صلاح بخيت المحامي بالنقض إن المتهمان قد ارتكبا جرائم تداول مصنف محمى طبقًا لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف ونشر مصنف محمى طبقًا لأحكام القانون عبر التلفزيون وأجهزة الحاسب الآلى وشبكات الإنترنت وشبكات المعلومات وشبكات الاتصالات بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف والاعتداء على الحق الأدبى والمالى لحقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة 181 مكررا من قانون من قانون رقم 82 لسنة 2002 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف الصيدلي والقانوني هاني سامح أن الجنحة تستند الى نص المادة 177 من القانون وفيها انه يعتبر شريكًا فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج وكذلك نص المادة 181 وفيها العقاب بالحبس على الجرائم التي ارتكبها المتهمان.
وأوضح بخيت أن مالك قناة ام بي سي وليد ابراهيم عبد العزيز الإبراهيم يحاكم بشخصه وصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس ادارة شركة ميدل ايست برودكشن كومباني ام بي سي مصر وفقا للسجل التجاري رقم 4199 استثمار القاهرة.