مصر | تأجيل استئناف زوجة "شادى محمد" على حكم حبسها لـ8 يوليو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل استئناف زوجة "شادى محمد" على حكم حبسها لـ8 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة تأجيل الاستئناف المقدم من زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق على حكم حبسها لمدة 3 سنوات في اتهامهم بسرقة شقته.. وذلك لجلسة 8 يوليو المقبل.

وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل زوجة شادى محمد فى جلسة سابقة وكانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.

وقال لاعب الأهلي، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي، والمنتخب إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

Advertisements

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.

وقررت محكمة جنح مستأنف الدقي مدّ أجل الحكم فى معارضة الفنان أحمد الفيشاوي على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، وذلك لجلسة 10 يونيو المقبل.

وعقدت المحكمة أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الفيشاوي، يوم 11 مارس الماضي، وقدّم المحامي شعبان سعيد محامي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، 3 "حوافظ مستندات" أكّد فيها أنَّ عنوان الفيشاوي الذي أعلن عليه الجنحة هو الثابت بجواز سفره وبالأحكام الصادرة ضده، وشهادة تحركات تفيد بأنَّه يرتاد دول العالم، وفق أخبار متنوعة وتحريات تفيد بثرائه، مقررًا بتوافر أركان الجريمة بشأن الجنحة الراهنة، وطلب من المحكمة تأييد الحكم الصادر ضده.

وأصدرت المحكمة في يناير الماضي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، حكما بمعاقبة الفيشاوي بالحبس لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته "لينا"، كما شمل الحكم إلزام الفيشاوي بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني.