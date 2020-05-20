مصر | القبض على مدير إدارة رخص المحلات لتقاضيه رشوة بدمياط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على مدير إدارة رخص المحلات لتقاضيه رشوة بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط كل من مدير إدارة رخص المحلات، وفني التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احد العقارات مقابل قيامهما بعمل من أعمال وظيفتهما بإصدار خطاب لشركة توزيع الكهرباء يتضمن الموافقة على رفع الجهد الكهربائى للعقار الخاص بالمواطن وكذلك السماح له بتركيب عدادات كهربائية ذات جهود عالية تمكنه من الاستخدام التجاري، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

كما واصلت الهيئة حملاتها بالتنسيق مع مديريتى الصحة، والتموين بمحافظة الغربية لمتابعة واحكام الرقابة على الاتجار بالادوية والمستلزمات الطبية التى يتم تصنيعها دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ولا تستوفى معايير الامان بما يشكل خطورة على صحة وحياة المواطنين نتيجة استخدام خامات ومستلزمات إنتاج مغشوشة، ومن امثلة ذلك ضبط مصنع يزاول نشاطه بمدينة طنطا يختص بتصنيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وبه حوالى ٢٩ الف عبوة مستحضرات تجميل، وعدد من براميل الجلسرين والكيماويات منتهية الصلاحية ومجهولة مصدر الإنتاج غير مطابقة للمواصفات يتم استخدامها في عمليات التصنيع،

وقد بلغت قيمة المضبوط بحوالي ٤،٥مليون جنيه واتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وحيال مرتكبيها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية "خلال 24 ساعة" من ضبط إستوديو صوت لتسجيل الأغانى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبداخله عدد (1) وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتيه مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

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فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات، تم ضبط (مطبعة) بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بداخلها (890000 نسخة مطبوع تجارى.. جميعها بدون تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانون) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 طرد بريدى وبداخلهما 844 قرص مخدر و265 جرام من مخدر الحشيش بميناء القاهرة الجوي.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية وجود (طرد بريدى) بداخله كمية من المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرد وبداخله (عدد 844 قرص مخدر لعقار الترامادول) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالدقهلية).

وفى سياقٍ متصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المختصة من ضبط (طرد بريدى)عبارة عن سماعات مرسلة لأحد الأشخاص مقيم بالقاهرة إلى شخص مقيم بإحدى الدول العربية وبتفتيشه عقب تقنين الإجراءات عثر بداخله على (عدد 3 قطع لمخدر الحشيش وزنت 265 جرام) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.