مصر | قرار المحكمة فى معارضة أحمد الفيشاوي على حكم حبسه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار المحكمة فى معارضة أحمد الفيشاوي على حكم حبسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي مدّ أجل الحكم فى معارضة الفنان أحمد الفيشاوي على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، وذلك لجلسة 10 يونيو المقبل.

وعقدت المحكمة أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الفيشاوي، يوم 11 مارس الماضي، وقدّم المحامي شعبان سعيد محامي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، 3 "حوافظ مستندات" أكّد فيها أنَّ عنوان الفيشاوي الذي أعلن عليه الجنحة هو الثابت بجواز سفره وبالأحكام الصادرة ضده، وشهادة تحركات تفيد بأنَّه يرتاد دول العالم، وفق أخبار متنوعة وتحريات تفيد بثرائه، مقررًا بتوافر أركان الجريمة بشأن الجنحة الراهنة، وطلب من المحكمة تأييد الحكم الصادر ضده.

وأصدرت المحكمة في يناير الماضي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، حكما بمعاقبة الفيشاوي بالحبس لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته "لينا"، كما شمل الحكم إلزام الفيشاوي بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني.

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ جديد الي المستشار حمادة الصاوي النائب العام اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة والاضرار بالامن الداخلى للبلاد.

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قيد البلاغ تحت رقم 8005 لسنة 2020 بلاغات النائب العام وقال محمود في بلاغه إن الممثل الهارب عمرو واكد دأب بعد هروبه من مصر على عقد لقاءات تنظيمية مع جهات خارجية معادية للدولة المصرية للتخطيط والتآمر ضد مصر ومؤسساتها بهدف نشر الفوضى والاضطرابات داخل مصر والتحريض عليها من خلال نشره لاخبار كاذبة جملة وتفصيلا عن الوضع الداخلى للبلاد والصاقه الاتهامات الكاذبة بمؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وأضاف أن الهارب عمرو واكد اختار طريق التآمر ضد مصر واصبح قاسما مشتركا فى جميع المؤامرات والمخططات التى تدار من جهات ودول اجنبية معادية للدولة المصرية بغرض اسقاط مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والاضطرابات والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن الداخلى المصري وعرض تقارير مزورة ومغلوطة بغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية.

وتابع محمود فى بلاغه: الهارب واكد يعقد مؤاتمرات صحفية بترتيب من جهات معادية لمصر للتهجم عليها وتشويه صورتها فى الخارج وعرض بيانات وتقارير كاذبة وملفقة عن الوضع الداخلى فى مصر، مؤكدا ان الممثل الهارب عمرو واكد خائن لوطنه ويتلقى تمويلات مالية ضخمة من جهات خارجية للاساءة لمصر وتشويه صورة مؤسسات الدولة.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.