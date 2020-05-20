مصر | ضبط شخصين بحوزتهما 6 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بحوزتهما 6 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على ضبط شخصين بحوزتهما قرابة 6 آلاف قرص مخدر بقصد الإتجار.

حيث تمكنت مباحث قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عاطلان، مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (5960 قرص مخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وجاء ذلك، إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات. وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف. بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. Advertisements توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم. عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ضبط ٢ كيلو من مخدر الشادو