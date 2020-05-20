شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الكهرباء والسياحة يبحثان آلية تأجيل سداد فواتير للمنشآت السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتأجيل سداد المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء للمنشآت السياحية والفندقية على خلفية أزمة الكورونا، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 13,484

تعافي 3,742

وفيات 659

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