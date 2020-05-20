شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل ٢٣ حالة «كورونا» في «عزل العجمى» إلى النقاهة بمستشفى أبوقير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية (مستشفى العزل)، إنه تم تحويل ٢٣ حالة من مصابى فيروس كورونا، الأربعاء، إلى مستشفى المدينة الشبابية في أبوقير لقضاء فترة النقاهة.

وأوضحت «ميرفت» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أنه بتحويل الحالات الجديدة تصل حصيلة النقاهة بالمستشفى منذ 6 مارس الماضي وحتى الآن إلى ٣٩٠ حالة، مشيرة إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.