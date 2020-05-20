شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يعلن جاهزية رابع مستشفى عزل «لمصابي كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية جاهزية مستشفى الطلبة الجامعي لدخول الخدمة كرابع مستشفى عزل لمصابى فيروس كورونا «كوفيد 19» لأساتذة وطلاب الجامعة خلال الفترة المقبلة.

وقال «الكردي» – خلال اجتماع مجلس الجامعة الأربعاء – أن مستشفى الطلبة الجامعي والتي تم تخصيصه للعزل، أصبح مجهز تماما للعزل الصحي بقوة 50 سرير بخلاف 10 أسرة للعناية المركزة، ومكون من 48 طبيب وتمريض وفني، مشددأً على توفير كافة المستلزمات الطبية للطاقم الطبي المعالج للمرضى.

وكان رئيس جامعة الإسكندرية، أًصدر قرارا بتخصيص مستشفى طلبة الجامعة للعمل كمستشفى لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومستشفياتها الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يومياً لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.

يأتي قرار تخصيص مستشفى الطلبة كمستشفى رابع للعزل لتضاف إلى مستشفيات العجمي النموذجى والمدينة الشبابية في أبوقير والمدينة الطلابية في سموحه.