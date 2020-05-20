شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطلب عقد لقاء عاجل مع الصحة لحل أزمة «أطباء تكليف مارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة، لإفادتها ببعض التفاصيل الواردة ببيانها حول تكليف أطباء مارس ٢٠٢٠، حتى يتسنى لها دراسته، وصفت النقابة البيان بأنه غامض وبدون تفاصيل.

وتساءلت النقابة عما إذا كان القرار يعني أنه سيتم تكليف من يرغب طبقاً للنظام الجديد فورًا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنة، أم أنه سيتم تطبيق النظامين في نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم.

ورحبت النقابة بعقد لقاء عاجل يضم مسؤولي وزارة الصحة مع ممثلين للنقابة، وشباب أطباء التكليف لسرعة حل المشكلة.