شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية بميلانو تطلق موقعًا إلكترونيًا للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مجدى حسنين، الملحق العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أن القنصلية المصرية بميلانو أطلقت موقعًا إلكترونيًا للمصريين، بحيث تتم جميع التعاملات بميعاد مسبق، تفاديًا للزحام المتوقع بكثافة للعمالة المصرية غير القانونية التي ستقوم بتصويب أوضاعها في إطار المرسوم الصادر بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين والمقيمين بشكل غير قانوني، وذلك في مهن عمال الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك وخدم المنازل، خلال الفترة المقررة اعتبارًا من أول يونيو إلى 15 يوليو المقبل.

وكان وزير القوى العاملة قد وجه الملحق العمالي بميلانو، بإعداد مرصد يومي بشأن حالات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة وتصنيفاتها من حيث المهن المشار إليها، وموافاة الوزارة بهذا المرصد بشكل يومي خلال فترة تصويب الأوضاع المقررة.