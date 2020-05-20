شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مجلس جامعة مطروح الثالث والعشرون عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعة بجلسته الثالثة والعشرون، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بمشاركة الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وعمداء الكليات، وأمين الجامعة المساعد وليد يحي.

ناقش المجلس عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية، والتي تستهدف متابعة سير منظومة العمل والخدمات التعليمية، وطرق تطبيق آليات قرارات المجلس الأعلى للجامعات في إطار تطورات الوضع بالبلاد.

ووافق مجلس الجامعة على توصية مجلس شؤون التعليم والطلاب، بالموافقة على مقترح دراسة لتطبيق التعليم الهجين، والذي يمزج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم الالكتروني، بالإضافة للموافقة على تطبيق برنامج الزراعات المحمية الموحد كأحد البرامج الجديدة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بالجامعة، والذي تم الموافقة عليه بلجنة قطاع دراسات العلوم الزراعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

كما وافق المجلس على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث، بالموافقة على مشروع القواعد العامة وملحقات اللائحة الموحدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بالجامعة. وقدم رئيس الجامعه التهنئة لأسرة الجامعة من العمداء، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، العاملين، والطلاب، ولجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات، والتقدم والازدهار تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.