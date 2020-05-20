شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الإسكندرية» تعلن التدابير الاحترازية للوقاية من «كورونا» قبل دخول الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية في جسلته المنعقدة، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، الإجراءات النهائية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية والمقرر عقدها في يوليو 2020.

وأكد «الكردي» على عمداء الكليات بضرورة تشكيل لجنة بكل كلية والبالغ عددها 23 كلية ومعهداً لإدارة عملية الإمتحانات، مشيرا أن هناك خطة لإخلاء الطلاب من اللجان بطريقة سليمة وصحية، مشيرا إلى أن الجامعة ستتخذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات للملاحظين والطلاب وعمل مسح للطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق استخدام كواشف الحرارة على الطلاب قبل دخول الإمتحانات.

ولفت «الكردي» إلى أنه سيكون هناك لجان طبية داخل الكليات الـ23 واللجان للتعامل مع الحالات الطارئة والمشتبه بها وتوفير أماكن للعزل داخل كل كلية، مناشدا عمداء الكليات بضرورة إجراء عمليات التطهير والتعقيم لكافة لجان الإمتحانات كما هو متبع.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة في كل كلية لعمل دراسة لتحويل المقررات لصورة اليكترونية اعتبارا من العام الدراسي القادم، مطالبا بضرورة وضع دراسة للتحول الاليكتروني للمقررات اعتبارا من العام الدراسي القادم 2021، وذلك بغية تقليل الكثافة في المدراجات ومواكبة طرق تعليم الحديثة.

وأحيط المجلس علما بالانتهاء من إنشاء فصول اليكترونية لمواد التربية العسكرية وحقوق الإنسان وريادة الأعمال وإتاحتهم إليكترونيا وذلك عن طريق مركز القياس والتقويم بالجامعة.

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