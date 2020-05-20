شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة بنها» تكرم الفوج الثالث من الفريق الطبي المشارك في مستشفى العزل بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مجلس جامعة بنها، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، تكريم الفوج الثالث من أعضاء الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، المنتدب للعمل بمستشفى العزل الصحي بمدينة قها، وشمل التكريم، الأطباء محمد إبراهيم إدريس، وإسلام علي محمد، وأحمد ماهر محمد، ونشوى أحمد محمد، وأسماء جمعة شحوت، أية نبيل محمد.

وأشاد مجلس الجامعة في بيان له، بما قدمه أعضاء الفريق الطبي للمرضى خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي بمستشفى قها، مؤكدًا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات عظيمة في محاولة السيطرة على فيروس كورونا وعلاج المصابين، كما أشاد مجلس الجامعة بالدعم المعنوي، الذي يقدمه رؤساء الأقسام، والقيادات بالمستشفيات الجامعية، لشباب الأطباء، وأعضاء هيئة التدريس، خلال فترة عملهم، وظروفهم الصعبة في الحجر الصحي.

من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد، على دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات بنها الجامعية بصفة عامة، والمشاركين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومستشفيات الحجر الصحي بصفة خاصة، مؤكدًا ثقته في وطنيتهم، لاسيما في تلك الفترة العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب.

كان مجلس جامعة بنها قد بدأ جلسته، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور حسام الدين العطار، مؤسس وأول رئيس لجامعة بنها بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق، والذي رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء.

وأعرب مجلس الجامعة في بيان له عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الدكتور حسام الدين العطار هو مؤسس جامعة بنها وأول من تولى رئاسة الجامعة في أغسطس 2005 وحتى يوليو 2009 بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق

وكانت جامعة بنها قد اطلقت اسم الدكتور حسام الدين العطار رئيس الجامعة الاسبق على القاعة الرئيسية بمقر الجامعة الجديد بالعبور تكريما وتقديرا لجهوده ودوره المتميز وما قام به من إسهامات لصالح جامعة بنها.

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جامعة بنها تكرم الفوج الثالث من الفريق الطبي المشارك في مستشفى العزل بقها

مجلس جامعة بنها يبدأ جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح أول رئيس للجامعة