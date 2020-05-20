شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف موظفين عن العمل لإصدار تراخيص بناء بالمخالفة للقانون بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إيقاف موظفين بالوحدة المحلية لمدينة فرشوط عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالتهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك لإصدار تراخيص بناء بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة لذلك.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، مشيرًا إلى أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه.