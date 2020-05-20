شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تعقيم مبنى الوزارة كل ساعة بعد اكتشاف حالتى "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن هناك شركة مسئولة عن تعقيم مبنى وزارة الكهرباء بشكل دورى كل ساعة طوال ساعات العمل اليومية و ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية و الاحترازية للوقاية و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و ذلك منذ بداية ازمة انتشار الفيرس فى مصر.

وقال حمزة إنه تم اكتشاف 2 من العاملين بالوزارة مصابين بفيروس كورونا بعد أن جائت نتيجة التحاليل إيجابية، موكداً أنه تم على الفور عزل المصابين واكتشاف 2 آخرين من المخالطين لهم وعزلهم بمنزلهم لمدة 14 يوم.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن الحالة الأولى من العاملين بالشئون القانونية بديوان عام الوزارة بالدور الثالث، و تم إخلاء الدور بالكامل و تعقيمه ، موضحاً أن الحالة الثانية لأحد العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمبنى القديم للشركة المجاور لديوان عام الوزارة.

وأشار حمزة، إلى أن البوابات و الممرات الإلكترونية التى تم تركيبها ليس نتيجة إيجابية إصابة أثنين من العاملين بالوزارة اليوم و لكنها مخطط لها منذ عدة أسابيع للحفاظ على سلامة العاملين بالوزارة و الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت ،اليوم أنه في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا ، قامت الوزارة الكهرباء صباح اليوم بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.