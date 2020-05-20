شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن نتيجة رياض الأطفال المرحلة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة المرحلة الخامسة لرياض الأطفال، على موقع مديرية التربية والتعليم، حيث أكد مركز المعلومات انه تم قبول 8363 طفل وطفلة.

وأكدت مديرية تعليم القاهرة أنه تم رفع النتيجة على موقع المديرية وعلى ولى الأمر إدخال الرقم القومى باللغة الانجليزية لكى يتمكن من الحصول على النتيجة، وذلك من خلال اللينك التالى " https://cairomoe.net/kg"

وفى سياق آخر بدأ اليوم طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت من المنزل فى آخر يوم بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 586 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، حيث يؤدى الطلاب الامتحان على مجموعتين الأولى من 9 صباحا حتى 12 ظهرا والثانية من 12 ظهرا حتى الثالثة عصرا.

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وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/.

ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالى: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain.