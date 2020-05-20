شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 900 مصرى من العالقين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 3 رحلات استثنائية سيرتهم مصر للطيران لعودة المصريين العالقين بالإمارات، وعلى متنها 900 ‪ مصرى من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدنى إن رحلات مصر للطيران الثلاث وصلت مطار القاهرة قادمة من أبوظبى وعلى متنها 900 مصرى كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.