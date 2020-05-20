شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يوضح الفرق بين العداد الكودى ومسبوق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الفرق بين العداد الكودى مسبوق الدفع والعداد مسبوق الدفع العادى، الذى يتسبب فى لغط لدى العديد من المواطنين، حيث أوضح الجهاز، أن العداد الكودى هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره فى طرق الشحن او الشكل الخارجي، ولا تختلف أيضا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

ويختلف العداد الكودى عن غيره فى سند الملكية فقط، حيث أنه لا يعتد به كسند ملكية، ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها، ولكن تحمل رقم كودى للعداد.

كان مجلس الوزراء وافق، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.

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