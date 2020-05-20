شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع طرح 20 صنف خضروات لزيادة المعروض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان متابعة يومية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، خاصة الخضروات التي يتم طرحها حاليا كسلع استهلاكية يومية أساسية بإجمالى مساحات بلغت 856 ألفا و782 فدانا ، ومن الخضروات الصيفى المبكر التي سيتم طرحها لأكثر من 18 نوعا منها "البطاطس الصيفى فى مساحات 174 ألف فدان بمتوسط انتاج 16 طنا للفدان ، من محافظات التركيز الوادى الجدد المنيا ، الشرقية ، الغربية ، الدقهلية ، النوبارية ، البحيرة.

وأضاف "البحراوى" ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أنه من بين الخضروات الصيفى المطروحة حاليا بالأسواق ، الطماطم في مساحات 207 آلاف فدان بمتوسط إنتاج 15 طنا للفدان بمحافظات تركيز الإنتاج ، الشرقية، النوبارية ، والبحيرة الإسكندرية، وقنا، والكوسة 18 ألفا و670 فدانا ، والباذنجان 49 ألفا و665 فدانا، والفاصوليا الخضراء 59 ألفا و631 فدانا، ولوبيا 606 أفدان ، والكرنب صيفى 6782 فدانا البحيرة، والقرنبيط 30 فدانا، والبطيخ 59 ألفا 552 فدانا، والكنتالوب 33 ألف فدان، والبامية 8225 فدانا والملوخية 8500 فدان ، والخيار المكشوف 31 ألفا و400 فدان ، والفلفل 47 ألف فدان ، والبصل 363 ألف فدان بصل اخضر ، والخس 811 فدانا، والشمام 7600 محافظات النوبارية والاسماعلية والإسكندرية، والكزبرة 11 ألفا و387 فدانا.

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وأضاف مدير إدارة الخضر ، إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ،والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.