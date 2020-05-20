شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تجهيز مشروع ورش العين السخنة بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة متابعة الأعمال الجارية بالمشروعات التى من شأنها توفير سبل الراحة والأمان وتوفير حياة امنة وكريمة وتلبية رغبات ومتطلبات مواطنى المنطقة الجنوبية، مشددة على ضرورة التواجد الميدانى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن رئيس حى البساتين تابع أعمال الرصف وفرد طبقة من الاسفلت داخل مشروع ورش العين السخنة نهاية شارع الخمسين، كما تم استكمال أعمال فرد الدقشوم لإعادة الشئ لأصلة نتيجة أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي لمشروع ورش العين السخنة نهاية شارع الخمسين للتأكد من الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمشروع ورش العين السخنة من رصف وفرد طبقة من الاسفلت داخل مشروع الورش.

وفى السياق نفذت أجهزة محافظة الجيزة أعمال إزالة فى القطعة رقم 9581 بالحي الثامن الهضبة الوسطى بحى المقطم حيث تم إزالة الدور الخامس والسادس فوق الأرضى بمسطح 300 متر تقريبا، فى ضوء ما وجه به محافظ القاهرة بعدم السماح بأى مخالفات بنطاق المنطقة الجنوبية وضرورة إعلاء كلمة القانون واحترام هيبة الدولة والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن تغليظ العقوبات على أصحاب المباني المخالفة وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية .

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وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.