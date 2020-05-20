شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات تجوب الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مبادرة جديدة تنفذها محافظة الجيزة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة) بتسيير سيارات محملة بمكبرات صوتية تجوب شوارع المحافظة لتوعية وإعلام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب اتباعها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووجه محافظ الجيزة بتخصيص سيارات بكل حي ومركز ومدينة لتجوب الشوارع والقرى والعزب للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا والارشادات الصحية الواجب تنفيذها حفاظا علي سلامه المواطنين.

وقد نقلت سيارات محافظة الجيزة رسائل التوعية للمواطنين والتي تضمنت نشر الوعي عن الفيروس وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه واهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين والحفاظ علي التباعد الاجتماعي والحد من اي تجمعات وأهمية ارتداء الكمامات في الاماكن العامة واماكن العمل ووسائل النقل والمنشأت الخدمية وذلك لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا من خلال مكبرات صوت تم وضعها بالسيارات تردد تلك الرسائل اثناء مرورها بالشوارع.

ووجه المحافظ باستمرار تسيير السيارات لنقل رسائل التوعية للمواطنين مع متابعة دقيقة لتنفيذ قرار حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأى وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفى نفس الإطار تستكمل محافظة الجيزة الحملات المكثفة التي تنفذها لتطهير المنشأت الخدمية ومقار البنوك والبريد ووسائل النقل وغيرها من الأماكن التي يرتادها المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

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حيث نفذت المحافظة أمس حملات تطهير من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة لحوالي 600 شارع و محل ومنزل حيث تم في البدرشين تطهير وتعقيم قرية ميت رهنية و سقارة وموقف ميكروباص الهرم وسقاره البدرشين وواجهات 52 محل و 185 منزل وسوق الخضار وعدد 12 شارع جانبى.

وفى العياط تم تطهير المحطة وشارع ابوهميله وجميع المحلات التجارية بعدد75 محل وواجهات جميع المنازل حوالي 110منزل.

وفي كرداسة تم تطهير وتعقيم قرية برك الخيام 3 شوارع بإجمالى عدد واجهات 30 منزل و 25 محل و قرية ناهيا عدد 4 شوارع بأجمالي 35 واجهة منزل و 28 واجهة محل.

وفي الصف تم تطهير وتعقيم 6 شوارع رئيسية و 8 منشأت حكومية وعدد 2 منزل وفي منشأة القناطر تم تطهير وتعقيم الادارة البيطرية بالمنصورية ومجزر نكلا .