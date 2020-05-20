شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من نقابة الأطباء للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النقابة العامة للأطباء، عدة نصائح للتعامل مع الارتفاع الشديد لدرجات الجرارة هذه الأيام، تقدمها الدكتورة مها جعفر أستاذ التحاليل والتغذية بقصر العينى.

وتضمنت تلك النصائح:-

1- عدم التعرض للشمس بشكل مباشر.

2- تناول عصير الليمون بعد الإفطار والتحلية بالموز.

3- شرب المياه ما بين الفطار والسحور 8 أكواب.

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4- تناول الأغذية القادرة على تقوية المناعة فى الجسم بشكل طبيعى، مثل: حبة البركة، الزيت الحار، العدس، البروكلى، الفول، الخس، السبانخ.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد أيضا طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة،وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمى.