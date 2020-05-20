شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى النرويج يبحث مع رئيسة البرلمان الأوضاع بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير عمرو رمضان سفير مصر لدى النرويج، الأربعاء، توين ويلهلمسن رئيسة البرلمان النرويجى عبر تقنية الفيديو كونفراس حيث أبدت ترحيبها بالسفير المصرى مُشيدةً بالعلاقات الطيبة التى تجمع بين البلدين.

وتناول اللقاء آفاق تطوير العلاقات على جميع الأصعدة، والحاجة لمزيد من التداخل والتنسيق إزاء الموضوعات السياسية الدولية والإقليمية، لا سيما وأن النرويج تنظر إلى مصر كشريك هام فيما يتعلق بالأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط خاصة فى فلسطين والسودان منوهة إلى إجتماع وزراء الخارجية لآلية تنسيق المساعدات الإقتصادية للفلسطينيين المقرر عقده يوم 2 يونيو المقبل.

وأشار السفير إلى الجهود التى تقوم بها السفارة لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين مصر والنرويج، مع شرح الفرص الإستثمارية التى يتيحها الإقتصاد المصرى، وجهود السفارة لزيادة الصادرات المصرية للسوق النرويجى لتحقيق قدر من التوازن على الميزان التجارى بين البلدين، والعقبات التى تواجه ذلك بسبب عدم وجود خط طيران مباشر بين البلدين مما يؤدى إلى إرتفاع تكلفة شحن الخضر والفواكه المصرية.

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­وقد أبدت رئيسة البرلمان النرويجى إهتمامها بالتعرف على الإجراءات والخطوات التى تتخذها مصر لمواجهة فيروس الكورونا حيث أشادت بالإجراءات المتخذة التى ساهمت فى عدم تفاقم الوضع. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الأسبوع الماضى كان عدد الإصابة بالبلدين يدور حول 8 آلاف حالة، إلا أن عدد الوفيات فى النرويج كان نصفها عن مصر، مع مراعاة أن عدد سكان مصر يبلغ 18 ضعف عدد سكان النرويج.

وقد قدم سفير مصر عرضاً للمراحل الثلاثة لخطة الدولة فى التعايش مع مرض الكورونا المستجد، والإجراءات التى إتخذت حتى الآن، والعقبات التى تواجهها مصر بسبب مستوى الوعى وضعف النظام الصحى بالمقارنة بمثيله بالنرويج لأسباب مالية. ومن جانبها أشارت رئيسة البرلمان إلى أن النرويج تمكنت من منع تفاقم أعداد الإصابات بسبب إجراءات الغلق الجزئى التى إتخذتها والحد من حرية إنتقال النرويجيين خلال شهر مارس وبدرجة أقل خلال شهر إبريل مما أدى إلى إمكانية التخفيف من هذه الإجراءات منتصف شهر مايو وهو ما تجلى فى إحتفالات المواطنين يوم 17 مايو بالعيد القومى للبلاد.

هذا، وقد شهد اللقاء نقاشاً تفصيلياً عن التعامل الدولى لمواجهة فيروس الكورونا.

فى نهاية اللقاء، وجه السفير المصرى الدعوة لرئيسة البرلمان النرويجى إلى زيارة مصر وقد أبدت ترحيبها بذلك بعد عودة الطيران وإستقرار الأوضاع، مع الإشارة إلى زيارة الوفد البرلمانى النرويجى لمصر فى يناير 2019 برئاسة رئيسة لجنة الدفاع والشئون الخارجية بالبرلمان والتى تركت إنطباعاً إيجابياً لدى الوفد.