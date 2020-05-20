شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات بناء بشارع جسر السويس والسلام شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار إزالة العقارات المخالفة بشارع جسر السويس، ضمن الحملة المكبرة التى تنفذها المحافظة لإزالة البناء المخالف، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إزالة 5 أدوار بالعقار 124 لتجاوز الارتفاع.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم البدء فى إزالة الدور الأخير بالعقار 165 بجسر السويس بألف مسكن، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد صابر على استكمالاً لأعمال إزالات التعدى على أملاك الدولة تنفيذ وتنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة مساكن اسبيكو وأطلس 4 بحى السلام أول والحملة مستمرة حتى تمام الانتهاء بمتابعة من اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول.

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كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.