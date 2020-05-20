شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: القنصلية المصرية بميلانو تطلق موقعا إلكترونيا للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه بالمكاتب العمالية للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى بميلانو مجدى حسنين، أشار فيه إلى أن القنصلية المصرية بميلانو أطلقت موقعا الكترونيا للمصريين، بحيث تتم جميع التعاملات بميعاد مسبق، تفاديا للزحام المتوقع بكثافة للعمالة المصرية غير القانونية التى ستقوم بتصويب أوضاعها فى إطار المرسوم الصادر بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين والمقيمين بشكل غير قانونى، وذلك فى مهن عمال الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الاسماك وخدم المنازل، خلال الفترة المقررة اعتبارا من أول يونيو إلى 15 يوليو المقبل.

وكان وزير القوى العاملة قد وجه الملحق العمالي بميلانو، بإعداد مرصد يومى بشأن حالات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة وتصنيفاتها من حيث المهن المشار إليها، وموافاة الوزارة بهذا المرصد بشكل يومي خلال فترة تصويب الأوضاع المقررة.