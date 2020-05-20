شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: 2 مليون طن مخزون استراتيجى للسكر ويكفى أكثر من 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا للسكر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً برئاسة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للسكر بكامل ممثليها من القطاعين العام والخاص.

واستعرضت اللجنة الموقف التفصيلي للأرصدة الاستراتيجية لدى الشركات التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص، كما تم استعراض باقي الانتاج المتوقع هذا العام، وتبين أن هناك رصيد من السكر داخل البلاد بكميات تصل الي مليون ونصف المليون طن، فضلا عن باقي الانتاج المتوقع هذا العام والذي يصل الي 500 ألف طن.

وأكد المصيلحي أن الرصيد الآمن يكفى لمدة تزيد عن 5 أشهر، وهو ما يعكس وفرة المعروض من السكر بالأسواق، فضلا عن توافره بكميات كبيرة داخل منظومة التموين بكافة فروع الجملة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وهو ما أدى إلى ضبط الأسعار فى السوق المحلى.

وشدد المصيلحى على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه السلعة الاستراتيجية، كما وجه للجنة بأهمية متابعة عمليات الصرف والسحب والإمداد من السكر، وضخ المزيد منها حتى يضمن انتظام إتاحته بالأسواق.