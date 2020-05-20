شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب بوابات تعقيم على جميع مداخل وزارة الكهرباء للوقاية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا ، تم صباح اليوم تركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.

وكانت شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، قامت بتوزيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين بالشركة، وتم توزيع الخوزة البلاستيكية على كشافين الكهرباء للحفاظ على سلامة العاملين و المواطنين فى نفس الوقت.

وأكدت شركة شعاع ، فى بيان لها على انتظام العمل بين العاملين بالشركة رغم الظروف الاستثناءية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا وخلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمواطنين فى موعدها المحدد وفقا لدورة القراءة بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء حتى لا يؤثر سلبا على المواطنين.