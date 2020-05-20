شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يحصل على 33 ألف جنيه مستحقاته ومنحة خروج وعودة لدى كفيله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية بين العامل المصرى "ب.أ" وكفيله "عوضه.ع.أ.ش" بالمملكة بصرف مستحقاته البالغ إجمالها8000 ريال سعودي ، أى ما يوازى 33 ألفا و600جنيه مصرى .

ولفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إلي أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة العامل المصرى "ب.أ" مع كفيله "عوضه.ع.أ.ش" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

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وقال: إنه بالمتابعة مع المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أشار إلى أن العامل المصرى "ب.أ" يعمل لدي كفيله في تربيه مواشى فى محافظه بيشة، وأصيب بكسر فى الحوض والرجل اليمنى وفور وروود الشكوى للمكتب العمالي تم إعلام السفير بها، حيث أن المواطن بالمستشفى بالعناية المركزة تم إرسال الشكوى على الفور لسعادة السفير للوقوف.

وتابع المستشار العمالى: أنه بالتواصل مع الكفيل لحل مشكلة وديا أبدى استعداده لسداد مستحقات العامل المصرى نقداً وتسوية خروج وعودة له لتمسكه به، وبالفعل تم على الفور إصدار تأشيرة الخروج والعودة للمواطن وصرف مستحقاته البالغة 8000 ريال، أى ما يوازى 33 ألفا و600جنيه مصرى.