شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 1 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 16 سفينة، مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 500 طن يوريا و1880 طن رمل و1600 طن أسمنت و3200 طن فوسفات و500 طن ملح و 4120 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5935 طن حديد و631 طن خشب زان و10882 طن ذرة و1000 طن زيت طعام و3500 طن قمح . ‎

وبلغ Yجمالى حركة الصادر من الحاويات 203 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وعنب و فراولة ويوسفى ) وخضروات ( بطاطس و خضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل و برسيم و كمون وثوم و بردقوش وقرع عسل ) يتم تصديرها إلى كلا من الامارات و السعودية و ألمانيا و بريطانيا و سريلانكا و هولندا وسنغافورة و مالطا .

كما سجل عدد الحاويات الوارد 27 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 834 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 96533 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73201 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2682 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين غادر عدد 2373 شاحنة منها 772 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39012 من البضائع العامة .