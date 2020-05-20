شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: زيادة معروض الخضر واللحوم بالمنافذ بسعر مخفض استعدادا للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة العامة للزراعات المحمية مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن وكعك العيد بمنافذها الثابتة، والدفع بسيارات متحركة بسعر مخفض، لرفع العبء عن المواطن، استعدادا لعيد الفطر.

وأكد المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية أنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، موضحا أنه تم الدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة وزيادة المعروض من كل أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والطيور بأنواعها "البط، الفراخ، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، وذلك بمنافذ الزراعات المحمية، بسعر مخفض، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية أنه تقرر زيادة طرح اللحوم البلدى، وهناك سعر مخفض على البط والأرانب والفراخ، وجميع الخضروات، والزيتوت، والسمن، والأسماك، والفول البلدى، والعدس، والمربات وعسل النحل، مشيرا إلى أن منافذ الزراعات المحمية، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة.

وأكد فتحى أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها، وتوفر جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار.