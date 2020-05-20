شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد تعقيم التوك توك بمنطقة الدويقة في زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد شباب وأهالي منطقة الدويقة ومنشأة ناصر، حملة تطهير وتعقيم مواقف السيارات بالمنطقة، وذلك بهدف حماية المواطنين من فيروس كورونا.

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وقال هشام الشاذلي أحد المواطنين بالمنطقة، من الذين قاموا بحملة لتطهير وتعقيم مواقف السيارات والتوكتوك، بمنطقة الدويقة ومنشاة ناصر، أنه تم عمل مبادرة من الأهالي لتعقيم مواقف التوك توك الموجودة في نطاق منطقة الدويقة ومنشاة ناصر، منها مواقف سيارات في المنطقة.

وفي شبرا الخيمة، دشن مجموعة من شباب عزبة ناصر بشبرا الخيمة مبادرة لتنظيف شوارعهم وتطهيرها ضد فيروس كورونا المستجد، كما قاموا بتعليق ملصقات علي حوائط المنازل لتوعية المواطنين ضد كورونا، وكيفية الوقاية منه..

وأشار الشباب المشارك بتلك المبادرة، إلى أنهم سيقومون بتعميمها علي كافة منازل شبرا الخيمة حتي يستفيد جميع المواطنين ونساعدهم في التوعية الصحة لهم حفاظا علي سلامتهم هم وذويهم من فيروس كورونا المستجد، وأيضا كمساهمه لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ولم يتوقف شباب شبرا الخيمة عند ذلك الحد بل قاموا بتعقيم وتطهير أقسام الشرطة وإدارة قوات الأمن والحماية المدنية بصفة دورية بجانب تعقيم كامل لكافة المواقف بالمدينة.