شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إصابة 2 من العاملين فى ديوان الوزارة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة أنه تم اكتشاف 2 من العاملين بالوزارة مصابين بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية، موكداً أنه تم على الفور عزل المصابين واكتشاف 2 آخرين من المخالطين لهم و عزلهم بمنزلهم لمدة 14 يوم.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحالة الأولى من العاملين بالشئون القانونية بديوان عام الوزارة بالدور الثالث، وتم إخلاء الدور بالكامل وتعقيمه، موضحاً أن الحالة الثانية لأحد العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمبنى القديم للشركة المجاور لديوان عام الوزارة.

وأشار حمزة، إلى أن البوابات والممرات الإلكترونية التى تم تركيبها ليس نتيجة إيجابية إصابة أثنين من العاملين بالوزارة اليوم و لكنها مخطط لها منذ عدة أسابيع للحفاظ على سلامة العاملين بالوزارة و الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت، اليوم أنه فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا ، قامت الوزارة الكهرباء صباح اليوم بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.