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غدا طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية جنوب الصعيد وسيناء والعظمى بالقاهرة 43 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد أيضا طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمى.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس بالقاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.

 ويشهد اليوم الأربعاء،  استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .

كما يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد أيضا طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة.

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