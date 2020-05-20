شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرقابة الإدارية تضبط مدير "رخص محلات دمياط" وآخرين أثناء تقاضى رشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت هيئة الرقابة الإدارية كل من مدير إدارة رخص المحلات، وفنى التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احد العقارات مقابل قيامهما بعمل من أعمال وظيفتهما بإصدار خطاب لشركة توزيع الكهرباء يتضمن الموافقة على رفع الجهد الكهربائى للعقار الخاص بالمواطن وكذلك السماح له بتركيب عدادات كهربائية ذات جهود عالية تمكنه من الاستخدام التجارى، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

كما واصلت الهيئة حملاتها بالتنسيق مع مديريتى الصحة، والتموين بمحافظة الغربية لمتابعة واحكام الرقابة على الاتجار بالأدوية والمستلزمات الطبية التى يتم تصنيعها دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ولا تستوفى معايير الأمان بما يشكل خطورة على صحة وحياة المواطنين نتيجة استخدام خامات ومستلزمات إنتاج مغشوشة، ومن أمثلة ذلك ضبط مصنع يزاول نشاطه بمدينة طنطا يختص بتصنيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وبه حوالى 29 الف عبوة مستحضرات تجميل، وعدد من براميل الجلسرين والكيماويات منتهية الصلاحية ومجهولة مصدر الإنتاج غير مطابقة للمواصفات يتم استخدامها فى عمليات التصنيع، وقد بلغت قيمة المضبوط بحوالى 4.5 مليون جنيه واتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وحيال مرتكبيها.

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