إنفوجراف.. اعرف إيه الحاجات اللى شغاله فى العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط الإجراءات الاحترازية التى شدد عليها مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك لتحجيم معدلات زيادة وانتشار فيروس كورونا القاتل وسط أبناء هذا الوطن كثر التساؤل حول مواعيد عمل المحال التجارية ووسائل المواصلات خلال تلك الفترة. فى الإنفوجراف التالى يوضح ”الخليج 365” آلية عمل المحلات العامة وكذلك مواعيد السماح لوسائل المواصلات العامة والخاصة بالتنقل داخل كافة أرجاء الجمهورية .

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