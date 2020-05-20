شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حرب "الغوريلا" فى سيناء.. اعرف قصة الاسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إحدى حلقات مسلسل الاختيار تحدث القائد أحمد منسى، عما يسمى "حرب الغوريلا" ، فما هى قصتها؟.
في القرن الـ15 قبل الميلاد، كان أول تسجيل موثق لحروب العصابات ضد الجيوش النظامية، واستخدم نفس الأسلوب شعوب الغال ضد جيش يوليوس قيصر، وشعوب الإتكا ضد الغزاة الأسبان ووقتها أطلق على تلك النوعية من الصراعات حروب الغوريلا .
زاد استخدامها فى القرن العشرين، وتطورت أكثر فى القرن 21، هذا النوع من الحروب له علم وأسس وقواعد.. فما هي؟ هذا ما نعرفه فى الفيديو التالى ..
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